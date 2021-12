Il medico Della Rocca (Meretz): ”In Israele quarta dose vaccino per evitare scenario Gb e pressione su ospedali” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Israele ha deciso di somministrare una quarta dose del vaccino contro il coronavirus agli over 60 e al personale sanitario, ”primo Paese al mondo”, per evitare lo scenario britannico e la pressione sui reparti di medicina interna degli ospedali, anche perché ”solo il 20% si è vaccinato contro l’influenza quest’anno” e si è ”all’inizio Della quinta ondata”. Si vuole anche difendere ”chi non è vaccinato o vaccinato parzialmente, circa un milione su quasi 10 milioni di abitanti” in Israele. Lo spiega ad Adnkronos Roberto Della Rocca, medico italiano che fa parte del partito israeliano sionista di sinistra Meretz al governo, convinto che si debba ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021)ha deciso di somministrare unadelcontro il coronavirus agli over 60 e al personale sanitario, ”primo Paese al mondo”, perlobritannico e lasui reparti di medicina interna degli, anche perché ”solo il 20% si è vaccinato contro l’influenza quest’anno” e si è ”all’inizioquinta ondata”. Si vuole anche difendere ”chi non è vaccinato o vaccinato parzialmente, circa un milione su quasi 10 milioni di abitanti” in. Lo spiega ad Adnkronos Robertoitaliano che fa parte del partito israeliano sionista di sinistraal governo, convinto che si debba ...

