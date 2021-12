Gli edifici più belli d'Italia (e del mondo) secondo il rapporto aureo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quali sono gli edifici più belli d'Italia e del mondo? C'è chi ha provato a individuarli usando la formula matematica della bellezza: si tratta di Online Mortgage Advisor, compagnia britannica specializzata in prestiti, che ha condotto una nuova curiosa ricerca usando il rapporto aureo. Semplificando al massimo, il rapporto aureo è una formula basata su specifiche proporzioni (1:1.618) usata da millenni da artisti e scienziati per raggiungere e individuare la perfezione estetica, nell'arte e nell'architettura. Per trovare gli edifici più belli del mondo Online Mortgage Advisor è partito da una lista dei più 2400 più popolari su Instagram in 45 città e poi ha misurato quanto ciascuno si adatti al ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quali sono glipiùd'e del? C'è chi ha provato a individuarli usando la formula matematica della bellezza: si tratta di Online Mortgage Advisor, compagnia britannica specializzata in prestiti, che ha condotto una nuova curiosa ricerca usando il. Semplificando al massimo, ilè una formula basata su specifiche proporzioni (1:1.618) usata da millenni da artisti e scienziati per raggiungere e individuare la perfezione estetica, nell'arte e nell'architettura. Per trovare glipiùdelOnline Mortgage Advisor è partito da una lista dei più 2400 più popolari su Instagram in 45 città e poi ha misurato quanto ciascuno si adatti al ...

