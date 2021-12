Fiumicino: troppi contagi e classi in quarantena in una scuola, il Sindaco la chiude (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Coronavirus Fiumicino, troppi contagi e classi in quarantena in una scuola, il Sindaco la chiude con un’apposita ordinanza. Tornano purtroppo a salire i contagi nel Comune del litorale romano con 30 casi in più rispetto all’ultima comunicazione, a fronte di 71 nuovi casi e 41 guariti. Sale così a 451 il conto dei positivi sul territorio in base ai dati forniti dalla Asl Rm3. A preoccupare è anche la situazione sul fronte scuola: proprio oggi, ad Aranova, un plesso è stato chiuso a causa dei troppi contagi e delle numerose classi in quarantena. Coronavirus Fiumicino: chiusa scuola ad Aranova, il punto della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Coronavirusinin una, illacon un’apposita ordinanza. Tornano purtroppo a salire inel Comune del litorale romano con 30 casi in più rispetto all’ultima comunicazione, a fronte di 71 nuovi casi e 41 guariti. Sale così a 451 il conto dei positivi sul territorio in base ai dati forniti dalla Asl Rm3. A preoccupare è anche la situazione sul fronte: proprio oggi, ad Aranova, un plesso è stato chiuso a causa deie delle numerosein. Coronavirus: chiusaad Aranova, il punto della ...

