Ex Ols | da degrado a opportunità | è nata la società che si occuperà del rilancio

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Costa Volpino. L’area ‘Ex Ols’ (Officine Laminatoi Sebino), sul confine tra Costa Volpino e Pisogne, torna a far parlare di sé. Un’area industriale abbandoda ormai vent’anni, diventata culla del, occupata da vegetazione e spazzatura. Sul tavolo delle amministrazioni comunali sono passati tanti progetti di, l’ultima per esempio quella che vedeva un immenso polo di interscambio tra ferro e gomma, ma mai nessuno ha trovato la soluzione. Ora ci siamo. La Fondazione “Prossima Generazione Vallecamonica”, voluta e organizzata dal Bim, dalla Comunità Montana di Vallecamonica e dalla Confindustria Bresciana, ha deciso di puntare sul recupero delle aree industriali dismesse proprio come la ex Ols per riportarle alla funzione produttiva. Ilparte quindi dalla nuovabenefit ...