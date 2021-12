Erlic | “Partita complicata | non dobbiamo commettere un errore”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Martin, difensore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dellacontro il Napoli, valida per per la diciannovesima giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:Spezia “Contro l’Empoli è stata unadifficile per noi, non è un momento facile, abbiamo dato qualcosina in più a livello mentale.continuare su questa strada. Oggi servirà una squadra che lotta”.ha collezionato 13 presenze durante questa stagione sportiva, realizzando anche un gol. Questa sera guiderà la difesa ligure accanto a Nikolau.

