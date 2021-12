Emily in Paris 2, la recensione: torna la comedy al femminile da cartolina (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La nostra recensione di Emily in Paris 2, la seconda stagione della serie di Darren Star con Lily Collins dal 22 dicembre su Netflix, che perde alcune peculiarità del ciclo inaugurale. Lo diciamo subito all'inizio della nostra recensione di Emily in Paris 2, la seconda stagione della serie di Darren Star con Lily Collins dal 22 dicembre su Netflix, giusto in tempo per Natale: la comedy al femminile da cartolina torna con meno riflessioni tra le righe, pur proponendo altri spunti interessanti, e finisce quindi per essere un intrattenimento leggero e senza pretese per le Feste, ma poco di più. Avremo sempre... Emily Sono sempre state due le anime che hanno caratterizzato Emily Cooper, la ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La nostradiin2, la seconda stagione della serie di Darren Star con Lily Collins dal 22 dicembre su Netflix, che perde alcune peculiarità del ciclo inaugurale. Lo diciamo subito all'inizio della nostradiin2, la seconda stagione della serie di Darren Star con Lily Collins dal 22 dicembre su Netflix, giusto in tempo per Natale: laaldacon meno riflessioni tra le righe, pur proponendo altri spunti interessanti, e finisce quindi per essere un intrattenimento leggero e senza pretese per le Feste, ma poco di più. Avremo sempre...Sono sempre state due le anime che hanno caratterizzatoCooper, la ...

