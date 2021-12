Covid, 1 bambino su 4 è positivo: “È la pandemia dei più piccoli”. Spettro Dad per il dopo Natale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In questa nuova ondata di Covid 19, almeno un bambino su quattro è positivo al virus. Viene chiamata: la pandemia dei bambini. Attualmente ad avere il virus in Italia sono 384mila persone e 100mila sono tra i più giovani, il 51% di questi va dai 5 agli 11 anni. Nella fascia, infatti, dai 12 ai 19 anni sono immunizzate otto persone su dieci. Complice del contagio tra i più piccoli è un’ancora basso tasso di vaccinazione tra quelle età che è al 2,5% (avendo cominciato da qualche giorno). I bambini vaccinati sono 92mila, anche se Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità crede sia un dato “che vada salutato con assoluto piacere”. La crescita del contagio al di sotto dei 12 anni, dal primo novembre a oggi, però è esponenziale. La settimana scorsa l’incidenza era di 317 casi positivi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In questa nuova ondata di19, almeno unsu quattro èal virus. Viene chiamata: ladei bambini. Attualmente ad avere il virus in Italia sono 384mila persone e 100mila sono tra i più giovani, il 51% di questi va dai 5 agli 11 anni. Nella fascia, infatti, dai 12 ai 19 anni sono immunizzate otto persone su dieci. Complice del contagio tra i piùè un’ancora basso tasso di vaccinazione tra quelle età che è al 2,5% (avendo cominciato da qualche giorno). I bambini vaccinati sono 92mila, anche se Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità crede sia un dato “che vada salutato con assoluto piacere”. La crescita del contagio al di sotto dei 12 anni, dal primo novembre a oggi, però è esponenziale. La settimana scorsa l’incidenza era di 317 casi positivi ...

