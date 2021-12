“Ci sono difficoltà, l’alternanza è…”: Donnarumma, Pochettino insiste (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il tecnico del Psg Pochettino alla vigilia della gara col Lorient ha precisato che la concorrenza tra Donnarumma e Navas è sana e stimolante Alle 21, il Psg scenderà in campo con il Lorient per l’ultima partita dell’anno solare. L’avversario di turno è sicuramente alla porta della squadra di Mauricio Pochettino. I parigini, infatti, hanno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il tecnico del Psgalla vigilia della gara col Lorient ha precisato che la concorrenza trae Navas è sana e stimolante Alle 21, il Psg scenderà in campo con il Lorient per l’ultima partita dell’anno solare. L’avversario di turno è sicuramente alla porta della squadra di Mauricio. I parigini, infatti, hanno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : sono difficoltà Napoli: concerto dell'Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo ... infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche difficoltà operative e ... Per quest'anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni) ...

Politica e social: Calenda re di Twitter, Speranza bene su Fb, sorpresa Letta Primi della lista sono invece Salvini, Conte e Renzi. Solo quarta Giorgia Meloni. Instagram: '... Un dato accomuna tutti i politici, o quasi, è la difficoltà a sfondare su Instagram: 'Nessuno ha trovato ...

