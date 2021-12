Atac, entrano in servizio 70 nuovi autobus ibridi: la flotta diventa più green (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono pronte a entrare in servizio le ultime 70 vetture mild hybrid acquistate da Atac. Si tratta della seconda e ultima tranche della fornitura di 100 bus la cui consegna era iniziata a giugno scorso, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono pronte a entrare inle ultime 70 vetture mild hybrid acquistate da. Si tratta della seconda e ultima tranche della fornitura di 100 bus la cui consegna era iniziata a giugno scorso, ...

Advertising

telodogratis : Atac, entrano in servizio 70 nuovi autobus ibridi: la flotta diventa più green - italiaserait : Atac, entrano in servizio 70 nuovi autobus ibridi: la flotta diventa più green - TV7Benevento : Atac, entrano in servizio 70 nuovi autobus ibridi: la flotta diventa più green... - fisco24_info : Atac, entrano in servizio 70 nuovi autobus ibridi: la flotta diventa più green: Sono pronte a entrare in servizio l… - fisco24_info : Mottura (Atac): “70 nuovi autobus ibridi per una flotta green e sostenibile”: “Oggi entrano in servizio 70 nuovi au… -