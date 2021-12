Varianti Covid: a Roma un caso autoctono di Omicron (Di martedì 21 dicembre 2021) «Ho ricevuto dal Seresmi-Spallanzani (servizio regionale sorveglianza e controllo delle malattie infettive) la notizia dell’individuazione di una variante Omicron accertata ». Lo comunica l’Assessore... Leggi su feedpress.me (Di martedì 21 dicembre 2021) «Ho ricevuto dal Seresmi-Spallanzani (servizio regionale sorveglianza e controllo delle malattie infettive) la notizia dell’individuazione di una varianteaccertata ». Lo comunica l’Assessore...

AurelianoStingi : Con il continuo emergere di nuove varianti #Covid_19 è difficile immaginare come e quando questa situazione finirà.… - AndreaMarcucci : Personalmente sono convinto che si debba arrivare molto presto all’obbligo vaccinale, per contrastare tutte le vari… - GuidoDeMartini : I VACCINI POTREBBERO AVER FATTO NASCERE NUOVE VARIANTI. Il vaccino ha protetto, ma per superare questa protezione i… - SimoSerra80 : RT @boni_castellane: Ma quindi i non vaccinati che contagiano i vaccinati, che sono la causa delle varianti e del fatto che il Covid non fi… - giuseppe185033 : RT @boni_castellane: Ma quindi i non vaccinati che contagiano i vaccinati, che sono la causa delle varianti e del fatto che il Covid non fi… -