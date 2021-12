“Vacanze allungate al 9 gennaio per fermare i contagi”: scontro virologi-presidi. Sileri: “Con i dati Uk, in classe due settimane dopo” (Di martedì 21 dicembre 2021) Migliaia di classi in Dad, preoccupa il rischio di un’impennata di casi durante le feste. Galli: «Sosta da prolungare». Giannelli: «La strada è quella dei vaccini». Ma Draghi non vuole toccare le scuole Leggi su lastampa (Di martedì 21 dicembre 2021) Migliaia di classi in Dad, preoccupa il rischio di un’impennata di casi durante le feste. Galli: «Sosta da prolungare». Giannelli: «La strada è quella dei vaccini». Ma Draghi non vuole toccare le scuole

