Ultime Notizie Roma del 21-12-2021 ore 10 | 10

(Di martedì 21 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon anno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno emergenza covid in primo piano Vieni nel bilancio 16213 positivi ai test invece 137 le vittime in un giorno un bilancio peggiore bisogna risalire al 27 Maggio scorso quando ci furono 171 morti pochi tamponi 337122 in caso di positività e a virgola 8% piove 187 invece i pazienti in terapia intensiva i ricoverati con sintomi in reparti ordinari sono 8101 nuovo monito del capo dello Stato la prima difesa del virus è stata fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienza nella medicina ma firmato ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Époque recensioni aggiunte le quali è stato forse dato uno sproporzionato risalto mediatico nonin alcun modo esemplare condotta della quasi totalità degli italiani credo che ti possa riconoscere ...

Nei giorni scorsi si sono ritrovati tutti i componenti che hanno dato vita, in occasione delleelezioni amministrative del 3 e 4 ottobre scorsi, alla lista "L'Alternativa" a Castiglione della Pescaia , per fare il punto sull'attuale situazione amministrativa e per darsi una struttura ...Il Questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive ( Daspo ), per periodi da tre a otto anni, nei confronti di 7 napoletani appartenenti a gruppi di ...Le soluzioni IKEA, dall'illuminazione LED al piano cottura portatile, per chi ha una cucina di piccole dimensioni e vuole mantenerla ordinata e vivibile ...Ultima giornata ai Mondiali in vasca corta di nuoto ad Abu Dhabi. Attesa per le finali del pomeriggio con i 100 stile di Alessandro Miressi e i 1500 di Paltrinieri. Il primatista italiano Lorenzo Mora ...