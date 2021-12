UFFICIALE – ‘La Cattedrale’ sarà il nuovo stadio di Inter e Milan (Di martedì 21 dicembre 2021) Il nuovo stadio di Inter e Milan sarà ‘La Cattedrale’ La notizia era nell’aria da diverso tempo, ora è anche UFFICIALE. Il nuovo stadio di Inter e Milan avrà il design de ‘La Cattedrale’ il progetto dello studio di architettura Populous è stato scelto per dare vita al nuovo volto della casa delle due squadre meneghine. Ecco il comunicato del club nerazzurro: FC Internazionale Milano e AC Milan sono lieti di annunciare che il concept presentato dallo studio Populous, noto come “la Cattedrale”, è risultato essere il progetto prescelto dai due Club. Nelle prossime settimane saranno finalizzati i dettagli per ... Leggi su intermagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Ildi‘LaLa notizia era nell’aria da diverso tempo, ora è anche. Ildiavrà il design de ‘Lail progetto dello studio di architettura Populous è stato scelto per dare vita alvolto della casa delle due squadre meneghine. Ecco il comunicato del club nerazzurro: FCnazionaleo e ACsono lieti di annunciare che il concept presentato dallo studio Populous, noto come “la Cattedrale”, è risultato essere il progetto prescelto dai due Club. Nelle prossime settimane saranno finalizzati i dettagli per ...

Advertising

acmilan : Official Statement: A new stadium for Milano ?? - acmilan : Da oggi è disponibile la carta prepagata ufficiale PAYFAN #ACMilan, realizzata dal nostro partner @TheRepx. Scarica… - SerieA : Ultima giornata di #SerieATIM?? del 2021! ???? La programmazione ufficiale del 1??9??° turno ? #WeAreCalcio - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: UFFICIALE – “C’è solo l’Inter”: ecco svelata la maglia nerazzurra per la Supercoppa Italiana - siamo_la_Roma : ?? Addio al #Catania ? Il club siciliano è ufficialmente fallito ?? Disposto l'esercizio di un curatore fallimentare… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE ‘La Mit choc, nota su decreto PNRR “testo provoca ulcere”/ Gazzetta Ufficiale manipolata? Il Sussidiario.net