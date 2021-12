Stop ai voli in elicottero per William: “Bisogna salvaguardare la linea di successione”. E se salisse Harry… (Di martedì 21 dicembre 2021) A quanto pare la Regina ha chiesto al Principe William di smetterla di viaggiare in elicottero con il resto della famiglia per motivi di sicurezza. E secondo il commentatore reale Russell Myers, il Duca di Cambridge probabilmente seguirà il consiglio della nonna. Questo perché le paure della Regina potrebbero essere legate alla linea di successione. Myers ha spiegato che: “Esiste una vecchia regola secondo cui i membri della famiglia reale non viaggiano mai in gruppi, insieme. La ragione è che se ad un certo punto dovesse succedere un disastro, si corre il rischio di avere completamente obliterata la linea di successione“. LEGGI ANCHE => Principessa Olandese festeggia il compleanno e scoppia lo scandalo: cosa è successo? Il Principe Harry potrebbe succedere al ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 21 dicembre 2021) A quanto pare la Regina ha chiesto al Principedi smetterla di viaggiare incon il resto della famiglia per motivi di sicurezza. E secondo il commentatore reale Russell Myers, il Duca di Cambridge probabilmente seguirà il consiglio della nonna. Questo perché le paure della Regina potrebbero essere legate alladi. Myers ha spiegato che: “Esiste una vecchia regola secondo cui i membri della famiglia reale non viaggiano mai in gruppi, insieme. La ragione è che se ad un certo punto dovesse succedere un disastro, si corre il rischio di avere completamente obliterata ladi“. LEGGI ANCHE => Principessa Olandese festeggia il compleanno e scoppia lo scandalo: cosa è successo? Il Principe Harry potrebbe succedere al ...

