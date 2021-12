Rikishi | “Umaga merita la Hall of Fame”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il Samoan Bulldozerha avuto un paio di run importanti in WWE. Discendente di una delle famiglie più rispettabili ovvero quella degli Anoa’i che ha dato discendenza a persone come The Rock,e gli Usos,fu ingaggiato nel 2001 per poi ritornare in organico nel 2003. Nonostante tutto non ha avuto ancora la sua induzione della HOF e quindi il suo parentegrazie ai suoi canali social ha voluto rimarcare il tutto per spingere all’induzione magari proprio nella prossima edizione. Il tweet “Penso che si stia aspettando troppo per l’induzione di. Che ne pensate? Mio fratello dovrebbe entrare nella classe del 2022?”