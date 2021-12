Rapina in Viale Italia ad Avellino, uno dei tre imputati chiede rito abbreviato (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Presso il Tribunale di Avellino, ha avuto luogo l’udienza preliminare a carico dei tre uomini accusati di Rapina a mano armata ai danni di un negozio di telefonia di Viale Italia ad Avellino, lo scorso 13 febbraio. Due dei tre accusati, risultano essere pluripregiudicati per il medesimo reato. Secondo alcuni risvolti venuti fuori dall’indagine ci sarebbe anche un quarto complice. Dinanzi al GUP Fabrizio Ciccone, uno dei tre imputati ha avanzato richiesta di accedere a rito abbreviato. Il giudice ha rinviato l’udienza per il prossimo 14 gennaio 2022 per discutere del rito abbreviato dell’uomo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Presso il Tribunale di, ha avuto luogo l’udienza preliminare a carico dei tre uomini accusati dia mano armata ai danni di un negozio di telefonia diad, lo scorso 13 febbraio. Due dei tre accusati, risultano essere pluripregiudicati per il medesimo reato. Secondo alcuni risvolti venuti fuori dall’indagine ci sarebbe anche un quarto complice. Dinanzi al GUP Fabrizio Ciccone, uno dei treha avanzato richiesta di accedere a. Il giudice ha rinviato l’udienza per il prossimo 14 gennaio 2022 per discutere deldell’uomo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Rapina in Viale Italia ad ##Avellino, uno dei tre imputati chiede rito abbreviato ** - RedazioneLaNews : #Milano Rapina sala scommesse a Milano ma viene inseguito da un giocatore - Yogaolic : #Milano Blitz armato in farmacia: bandito con passamontagna e coltello in fuga coi soldi - RedazioneLaNews : #Milano Blitz armato in farmacia: bandito con passamontagna e coltello in fuga coi soldi -