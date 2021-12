“Pomeriggio 5” | Simona Branchetti rimpiazza la D’Urso ma ci sono problemi | “Sono attonita”

Advertising

nonmuntoni : la branchetti è molto brava però pomeriggio cinque è barbara d’urso: impostazione, stile, argomenti che tengono com… - ParliamoDiNews : Pomeriggio 5, Simona Branchetti arriva al posto di Barbara D`Urso: ecco chi è - Il Fatto Quotidiano #pomeriggio… - Italia_Notizie : Chi è Simona Branchetti, la giornalista che sostituisce Barbara D’Urso a «Pomeriggio Cinque» - infoitcultura : Chi è Simona Branchetti che sostituisce Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 - sardelli_simona : Buon pomeriggio -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Simona

Era attesa, anzi attesissima. Si parla diBranchetti che ieri, lunedì 20 dicembre, ha esordito alla conduzione di5 News al posto di Barbara D'Urso . Sarà proprio lei, la mezzobusto del Tg5 , a sostituire fino al prossimo 10 ...5 News ascolti,Branchetti al posto di Barbara d'Urso non convince: i dati Auditel Ieri è andata in onda la prima puntata diCinque News diBranchetti . Difatti quest'ultima sostituirà per tutto il periodo delle feste natalizie Barbara d'Urso , la quale tornerà a presiedere la fascia deldi ...Barbara D'Urso non c'è. I riflettori, come ogni pomeriggio si sono accesi nello studio di «Pomeriggio 5», ma Barbara D'Urso non era lì come sempre. Quello ...Il 21 dicembre inizia un nuovo corso, seppur temporaneo, di “Pomeriggio 5”. Allo storico conduttore si aggiunge la parola “News”, e alla guida non troveremo più Barbara d’Urso. Al suo posto, almeno fi ...