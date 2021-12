Plusvalenze Inter, la nota del club: «Nessun tesserato è indagato» (Di martedì 21 dicembre 2021) Il comunicato dell’Inter sull’indagine della Procura di Milano sul caso plusvalenza: la nota ufficiale Arriva il comunicato ufficiale dell’Inter sul caso Plusvalenze e l’indagine della Procura di Milano: la nota della società presieduta da Steven Zhang. «FC Internazionale Milano conferma di aver fornito la documentazione richiesta relativa alle cessioni di taluni calciatori avvenute nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019. La richiesta è pervenuta dalla Procura di Milano per verificare la regolare contabilizzazione delle relative Plusvalenze. I bilanci della società sono redatti nel rispetto dei più rigorosi principi contabili. Nessun tesserato dell’Inter è indagato. Nessuna contestazione ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Il comunicato dell’sull’indagine della Procura di Milano sul caso plusvalenza: laufficiale Arriva il comunicato ufficiale dell’sul casoe l’indagine della Procura di Milano: ladella società presieduta da Steven Zhang. «FCnazionale Milano conferma di aver fornito la documentazione richiesta relativa alle cessioni di taluni calciatori avvenute nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019. La richiesta è pervenuta dalla Procura di Milano per verificare la regolare contabilizzazione delle relative. I bilanci della società sono redatti nel rispetto dei più rigorosi principi contabili.dell’a contestazione ...

Advertising

capuanogio : La Guardia di Finanza nella sede dell’#Inter per acquisire documenti in relazione a un’inchiesta della Procura di M… - sportface2016 : +++#Inter, la Procura di Milano apre un'indagine su irregolarità nelle plusvalenze+++ - Corriere : Plusvalenze Inter, inchiesta per falso in bilancio. Verifiche sul Milan, escluse irrego... - MCJUVE2 : @Corriere Al di la delle plusvalenze l'inter ha falsato il bilancio con le sponsorizzazioni farlocche cinesi che gl… - albibenassi98 : RT @theboss_1908: C'è chi fa comunicati ammettendo le proprie colpe e dichiarando di voler collaborare con la giustizia e chi invece fa un… -