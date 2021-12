Pd | Melito | gestione Eur spa ossigeno per Roma | serve continuità

(Di martedì 21 dicembre 2021)– “Il lavoro di Antonio Rosati, Ad di Eur Spa, ha rappresentato una boccata diper la Capitale”. Lo dichiara la consigliera capitolina dem e vicepresidente delle commissioniCapitale e Urbanistica, Antonella, che continua: “In mesi difficili e caratterizzati da poche idee di visione per, Rosati ha saputo dare uno slancio in termini progettuali allo sviluppo economico-culturale del quartiere Eur.” “La rivalorizzazione del centro congressi la Nuvola come hub vaccinale prima e sede della manifestazione Eur Culture, successivamente, hanno avuto risonanza in tutta, ma anche eco a livello internazionale con il G20 svoltosi presso il centro congressi”. Secondo“l’Eur sta diventando un quartiere sempre più ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Melito gestione

RomaDailyNews

...alladel fenomeno dei roghi nella "terra dei fuochi" e le Forze di Polizia, una intensa settimana di interventi a contrasto di reati ambientali a supporto delle forze dell'ordine. A, ......alladel fenomeno dei roghi nella "terra dei fuochi" e le Forze di Polizia, una intensa settimana di interventi a contrasto di reati ambientali a supporto delle forze dell'ordine. A, ...Saviano-Melito. La Città Metropolitana di Napoli ha indetto due bandi di selezione per l'assegnazione in comodato d'uso a t ...NAPOLI – La Città Metropolitana di Napoli, nell’ambito delle finalità di promozione dello sviluppo sociale del territorio – come previsto dallo Statuto e in conformità al principio di concorrenza, non ...