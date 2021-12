(Di martedì 21 dicembre 2021) In occasione delildelha deciso di dare un sostegno concreto a tanti bambini in difficoltà, sostenendo l’iniziativa dell’Italia ‘Regalo sospeso’ realizzata in collaborazione con Clementoni:500 bambini ricoverati nei reparti di pediatria del– alcuni dei quali in Oncologia pediatrica – riceveranno speciali kit gioco. L’iniziativa è stata presentata oggi a Roma, nel corso di una conferenza stampa al Policlinico Umberto I a cui hanno partecipato: Daniele Leodori, Vicepresidente della Regione; Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Sanità della Regione; Paolo Rozera, Direttore generale dell’Italia; Fabrizio d’Alba, Direttore generale del ...

Advertising

beneventoapp : Natale, donati dal Consiglio Regionale Lazio oltre 500 regali sospesi Unicef: Roma, 21 dic. (Adnkronos) - In occasi… - telodogratis : Natale, donati dal Consiglio Regionale Lazio oltre 500 regali sospesi Unicef - zazoomblog : Natale donati dal Consiglio Regionale Lazio oltre 500 regali sospesi Unicef - #Natale #donati #Consiglio… - ultimenews24 : In occasione del Natale il Consiglio Regionale del Lazio ha deciso di dare un sostegno concreto a tanti bambini in… - TV7Benevento : Natale, donati dal Consiglio Regionale Lazio oltre 500 regali sospesi Unicef... -

Ultime Notizie dalla rete : Natale donati

Adnkronos

In occasione delil Consiglio Regionale del Lazio ha deciso di dare un sostegno concreto a tanti bambini in difficoltà , sostenendo l'iniziativa dell'Unicef Italia ' Regalo sospeso ' realizzata in ......settimana (140 cene al giorno per 5 sere) e 500 pacchi regaloa donne e uomini senza dimora contenenti le power bank, oltre a poncho colorati impermeabili e sacchi a pelo. Questo è il...Un dono simbolico di Natale che rientra nel progetto “Palla al Centro”per prevenire il disagio giovanile, creare un ponte con la città di Milano e una comunità educante responsabile ...Un bellissimo regalo di Natale da parte dei bambini e delle bambine della classe Va C della Scuola Giovanni Cena di Cerveteri. Oggi pomeriggio infatti, il Funzionario di Protezione Civile Comunale Ren ...