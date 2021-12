Municipio XI | capigruppo centrosinistra | bene ok a bilancio

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 dicembre 2021) Roma – “Esprimiamo estrema soddisfazione per l’approvazione deldi previsione finanziario 2022-2024 da parte del Consiglio delRoma XI. Unche garantisce al nostroun importante aumento delle risorse a disposizione: +22% rispetto allo scorso esercizio.” “Questo significa maggiori servizi a favore dei cittadini in ambiti centrali per la nostra azione di governo come la scuola, il sociale e la cultura. L’esito positivo della votazione di oggi, inoltre, è un tassello fondamentale per evitare le incertezze che l’esercizio provvisorio comporterebbe”. Lo dchiarano i tredelnel Consiglio dell’XIdi Roma, Claudio Barocci (Partito democratico), Adriano Sias (Lista Civica Gualtieri Sindaco) e Daniela ...