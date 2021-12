MotoGP | Michele Pirro è convolato a nozze - News

Advertising

Dovi04Indonesia : RT @gponedotcom: Pirro: un matrimonio Rosso Ducati con Dovizioso, Dall’Igna e Bagnaia: Nella giornata di sabato Michele e Paola Ricucci si… - fmimolise : MotoGP, le prime immagini della Ducati MotoE 'V21L': Impegnata nei test con Michele Pirro lo scorso giovedì, ecco l… - Tuttipazziperi1 : Si apre ufficialmente l'era @ducaticorse nella categoria elettrica del Motomondiale. Sviluppo affidato al solito… - Moto_it : Impegnata nei test con Michele Pirro lo scorso giovedì, ecco la Ducati V21L con cui si correrà nel 2023 - dianatamantini : PROVE DI FUTURO - Ducati al lavoro per la sfida MotoE. Il nuovo prototipo elettrico in pista recentemente a Misano… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Michele

GPOne.com

Molte grazie a tutti i miei amici, la Famiglia Batani e la mia nuova moglie per aver organizzato una grande festa? " Una parte del paddock era presente Guarda anche Mondo RacingPirro si è ...... Energica, la classe elettrica del Campionato del Mondoche si disputa dal 2019. La nuova ... In sella per le prove,Pirro, pilota professionista e collaudatore Ducati dal 2013 che ha ...Tra tutti i piloti che si sono sposati, da ora c'è anche il collaudatore pugliese che qualche giorno fa ha detto sì alla fidanzata Paola ...Ducati MotoE - Giornata storica quella di ieri al Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove è scesa per la prima volta in pista la Ducati MotoE. La casa di Borgo Panigale sarà fornitore unico per il ...