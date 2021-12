(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Uno dei nomi più sconvolgenti apparsi tra le liste dei licenziamenti WWE di quest’ultima ondata è quello di, conosciuto in WWE come Karrionche, dopo un lungo periodo nelle indies ed un breve stint in WWE, si appresta a tornare nei territori che l’hanno formato come performer e si prepara a farlo in grande stile. Jon, rispondendo ad un fan su Twitter, ha ricordato i suoi trascorsi con, dicendo come, però, i due non abbiano mai svolto ladei. Il match si farà Dopo le dichiarazioni diha postato il seguente tweet. Bet your ass it’s happening.We have a score to settle....

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Jon Moxley: Resa dei conti con Killer Kross in arrivo? - - TSOWrestling : L'ex #WWE non dimentica il passato e lancia un messaggio a Jon Moxley #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : I temi trattati da Jon Moxley colpirono troppo duramente la leggenda #WWE #TSOW // #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : Jon Moxley

The Shield Of Sports

... The Young Bucks (Matt & Nick Jackson " aggiungete il loro Funko POP! alla vostra collezione), Kenny Omega, Hangman Adam Page, Chris Jericho e. Nella lista figurano anche altri lottatori ...Il bulgaro ha sostituito, entrato in un programma per risolvere i suoi problemi legati all'alcolismo, ed è pronto ad ambire al gradino più alto della compagni schiacciando Danielson avendo ...Killer Kross (fka WWE’s Karrion Kross) says he has unfinished business to handle with Jon Moxley, and that could happen in AEW. FITE TV polled fans on Twitter this week, asking what they ...Killer Kross (fka WWE's Karrion Kross) says he has unfinished business to handle with Jon Moxley, and that could happen in AEW.