Inzaghi vuole concentrazione: 'Il primato in classifica? Uno stimolo a fare meglio' (Di martedì 21 dicembre 2021) L'Inter sfida il Torino con la certezza di festeggiare l'arrivo del nuovo anno da campione d'inverno e l'obiettivo di stabilire un nuovo primato personale, quello delle 19 vittorie casalinghe in un ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 dicembre 2021) L'Inter sfida il Torino con la certezza di festeggiare l'arrivo del nuovo anno da campione d'inverno e l'obiettivo di stabilire un nuovopersonale, quello delle 19 vittorie casalinghe in un ...

Advertising

sportli26181512 : Inzaghi vuole concentrazione: “Il primato in classifica? Uno stimolo a fare meglio”: Inzaghi vuole concentrazione:… - Gazzetta_it : Inzaghi vuole concentrazione: “Il primato in classifica? Uno stimolo a fare meglio” #intertorino - infoitsport : Inter, col Toro c'è Vidal: Inzaghi vuole eguagliare Conte e superare Mou - Sportmediaset - zazoomblog : Calcio: Juric Con Inzaghi Inter imprevedibile il Toro vuole stupire - #Calcio: #Juric #Inzaghi #Inter - MentalitNeroaz1 : Perisic vuole un triennale e non arretra, se non rinnova tre alternative per l’Inter: Kostic in prima fila, Inzaghi… -