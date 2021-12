Il sogno di Marco Rambaldi

Leggi su gqitalia

(Di martedì 21 dicembre 2021) C’è Fernanda Pivano, Pianeta Fresco, la fanzine fondata alla fine degli anni Sessanta dalla stessa Pivano e dal marito Ettore Sottsass, le battaglie per i diritti civili, le donne rivoluzionarie e avanguardiste del passato che non hanno mai avuto paura di esporsi su temi politici e sociali importanti, quali l’uguaglianza dei generi, Bologna, città Natale, che segna l’inizio, ma anche quella del Cassero e della creatività di Andrea Pazienza, c’è tutto questo e molto di più nel mondo diClasse 1990, bolognese di origine, tra i più promettenti giovani designer del momento per quella visione chiara, precisa, audace e autentica al tempo stesso di quello che la moda dovrebbe essere. Non solo contenitore bello esteticamente, ma anche contenuto di un messaggio universale, contemporaneo, in linea ...