Il figlio di Gigi D'Alessio condannato per aggressione: "Non ne posso più, sono innocente!" (Di martedì 21 dicembre 2021) Il primo figlio di Gigi D'Alessio, Claudio, è coinvolto in una vicenda molto spiacevole, è stato condannato per aver ferito una domestica, ma ha già annunciato che farà ricorso : l'accaduto risale a 7 anni fa e ha come protagonisti non solo Claudio ma anche Nicole Minetti, la sua fidanzata . Claudio D'Alessio è stato condannato a tre mesi e quindici giorni per aggressione alla colf Halyna; il fratello di LDA ha però fatto sapere che ha intenzione di fare ricorso proclamando la sua innocenza e la condanna non corretta Oggi il figlio del cantante Gigi D'Alessio, Claudio, è stato condannato dal giudice unico di un tribunale romano per lesioni personali e violenza nella vita privata, a tre mesi e quindici ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 21 dicembre 2021) Il primodiD', Claudio, è coinvolto in una vicenda molto spiacevole, è statoper aver ferito una domestica, ma ha già annunciato che farà ricorso : l'accaduto risale a 7 anni fa e ha come protagonisti non solo Claudio ma anche Nicole Minetti, la sua fidanzata . Claudio D'è statoa tre mesi e quindici giorni peralla colf Halyna; il fratello di LDA ha però fatto sapere che ha intenzione di fare ricorso proclamando la sua innocenza e la condanna non corretta Oggi ildel cantanteD', Claudio, è statodal giudice unico di un tribunale romano per lesioni personali e violenza nella vita privata, a tre mesi e quindici ...

