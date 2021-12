“Ha deciso, lo ha detto solo a me”. Manuel Bortuzzo, ora non è più un segreto al GF Vip. Lulù spiffera tutto (Di martedì 21 dicembre 2021) Lo abbiamo già detto, la puntata del 20 dicembre 2021 del GF Vip è stata a dir poco intensa. Pregna di ogni emozione, dalle lacrime di gioia alle urla dei litigi. C’è stato un po’ di tutto, insomma. E uno dei tanti protagonisti di ieri sera è stato Manuel Bortuzzo. Il motivo? È stato invitato in casa, per parlare con lui, il papà dell’ex nuotatore, il signor Franco Bortuzzo. L’uomo, emozionantissimo, è stato una carica di energia per tutti. Ha riempito di complimenti il figlio e gli ha dato ninfa vitale per proseguire. “L’Italia ti guarda e ti vuole bene, la mamma sai benissimo dov’è adesso. Io sono venuto qua per dirti che ti amo e che mi hai insegnato a vivere, perché in 22 anni non ho mai visto mio figlio piangere“. Poi Franco Bortuzzo ha citato un po’ di vipponi molto cari al ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Lo abbiamo già, la puntata del 20 dicembre 2021 del GF Vip è stata a dir poco intensa. Pregna di ogni emozione, dalle lacrime di gioia alle urla dei litigi. C’è stato un po’ di, insomma. E uno dei tanti protagonisti di ieri sera è stato. Il motivo? È stato invitato in casa, per parlare con lui, il papà dell’ex nuotatore, il signor Franco. L’uomo, emozionantissimo, è stato una carica di energia per tutti. Ha riempito di complimenti il figlio e gli ha dato ninfa vitale per proseguire. “L’Italia ti guarda e ti vuole bene, la mamma sai benissimo dov’è adesso. Io sono venuto qua per dirti che ti amo e che mi hai insegnato a vivere, perché in 22 anni non ho mai visto mio figlio piangere“. Poi Francoha citato un po’ di vipponi molto cari al ...

Advertising

Meri776 : @SofiaLamarca6 Ma va la ... Gianmaria e da tre giorni che fa il cagnolino di sofinta ed e stanco ha chiesto un pare… - scholz_rebekka : RT @SOSMedItalia: 'Nonostante il dolore alla gamba, ho lasciato tutto e sono partito. Se la guardia costiera libica fosse arrivata, avevo d… - Nico99465938 : @mchiaramici Soleil gli ha detto di prendere una decisione, lui poteva allontanarsi per vedere come reagiva, giocar… - ggiuve1897 : @XX83106877 Gianmaria ha detto a sophie che se per lei non è scattato nulla dopo 3 mesi ci sarà un motivo, e se ne… - Giovann45796763 : Gian gli ha detto che le ha dato tutto sono tre mesi Ma questi giochetti a lui nn piacciono se nn è SCATTATA pazien… -