Fiumicino | divampa l’incendio | morta carbonizzata una donna

(Di martedì 21 dicembre 2021)trovataall’interno di una casa cantoniera abbandonata. Macabro avvenimento stamani, 21 dicembre, intorno alle ore 6.30 in via della Muratella Mezzana al civico numero 28 nella zona di Maccarese. Intervenuti per un incendioto all’interno di una casa cantoniera abbandonata i Vigili del Fuoco hanno estratto, durante le operazioni di spegnimento, il corpo esamine di una. Le sue generalità al momento sono sconosciute ma le prime ipotesi lasciano presupporre che si tratti di una senza fissa dimora che giaceva all’interno di uno dei locali. Sul posto presente il 118 e le forze dell’ordine. su Il Corriere della Città.