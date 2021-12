Dal 14 febbraio arriva Fedeltà, la serie Netflix (Di martedì 21 dicembre 2021) Fedeltà Netflix: Michele Riondino e Lucrezia Guidone nella serie tv dal romanzo di Marco Missiroli, in uscita entro la fine dell'anno. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 21 dicembre 2021): Michele Riondino e Lucrezia Guidone nellatv dal romanzo di Marco Missiroli, in uscita entro la fine dell'anno. Tvserial.it.

Advertising

elisatoffoli : RITORNO AL FUTURO / BACK TO THE FUTURE. Il mio nuovo doppio album. Uno in italiano e uno in inglese, tutte canzoni… - eumed : Senza un richiamo i certificati di vaccinazione dell'UE scadranno nove mesi dopo l'immunizzazione di base. In vigor… - telesimo : Gelosia, ossessione ed insicurezza si insinuano all’interno di un matrimonio quando si instilla il dubbio del tradi… - CorriereRomagna : La serie 'Fedeltà' tratta da Missiroli in onda su Netflix dal 14 febbraio - - Onececi1 : @mostro15119736 Per il #Quirinale la partita è chiusa da oltre 10 mesi e precisamente dal 13 febbraio 2021 -