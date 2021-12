Covid | Ats | serve personale per il tracciamento I sindacati | “Se ne accorgono solo ora?”

(Di martedì 21 dicembre 2021) Nel tardo pomeriggio di venerdì 17 dicembre è stata lanciata la “chiamata alle armi”. Così l’hanno definita alcuni dei lavtori in organico al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (Dips) dell’Ats Bergamo. La firma dell’ordine di servizio è del Direttore Sanitario. “Per far fronte al crescente incremento dei casi– scrive – si rende necessario potenziare l’attività di contact tracing, in previsione del reclutamento di nuovointerno al Dips (afferente ai diversi Servizi), appartenente anche al profilo di Tecnico della prevenzione. Si ritiene necessaria una riorganizzazione delle attività. In particolare, si comunica che si intendono tempneamente sospese a partire da lunedì 20 dicembre, sino a diversa comunicazione, le attività programmate e quelle non programmate differibili”. Il messaggio ...

Leggi anche > La squadra resterà in isolamento almeno fino al 27 dicembre, come disposto dall'locale. 'L'attività sportiva - spiega l'Olimpia in una nota - potrà riprendere il 27/12 previa ...... visto che si è moltiplicato il numero di milanesi che vogliono effettuare il test. Già l'... COme spiegano nelle, di fronte all'esplosione dei casi causati anche dalla Omicron, e con i contagi ...Sei membri del Gruppo Squadra dell’Olimpia positivi. L’ATS lombarda ha disposto la quarantena fino al 27 dicembre ...La gara in calendario domenica 26 dicembre allo stadio Zini (ore 15) al momento resta regolarmente in programma ...