Caso Denise Pipitone, la Gip di Marsala mette un punto alle indagini: è finita così? (Di martedì 21 dicembre 2021) La scomparsa di Denise Pipitone sembra destinata a rimanere un mistero. Il Gip di Marsala ha infatti deciso di archiviare anche l'ultima inchiesta, che pure aveva lasciato sperare in qualche sviluppo decisivo. Invece niente da fare, dopo 17 anni – Denise è scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004 – non si conosce la verità su ciò che è realmente accaduto alla figlia di Piera Maggio, che non ha mai smesso di credere che sia ancora viva. LEGGI ANCHE => Caso Denise Pipitone: perché Veronica Panarello chiamò Piera Maggio? Le motivazioni della nuova archiviazione sono spiegate dal Gip in un provvedimento di 30 pagine. In particolare, il Gip ha ravvisato che Giuseppe Della Chiave (ora deceduto), Paolo Erba e Antonella allegrini ...

