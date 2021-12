Calcio | Dionisi ' Bologna forte | ma il Sassuolo sta bene'

Advertising

dovrà rinunciare, tra gli altri a Henrique ("Dispiace, era rientrato bene ma ha avuto un problema al gemello") e Djuricic ("Tornerà nel 2022"), ma le assenze non lo preoccupano. "Stiamo bene ...Nel frattempoha completamente recuperato Boga , anche se a Firenze il francese è apparso ... detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato diitaliano. Ha ...In queste parole tutta la stima che Alessio Dionisi ha nei confronti della squadra di Sinisa Mihajlovic, attesa domani al Mapei Stadium per un derby che promette bene visto il valore delle due ...Una strigliata che potrebbe avere ripercussioni sul mercato. Presentando la sfida contro il Bologna, Alessio Dionisi ha parlato di Boga: "Mi aspetto di più. Ovviamente ha avuto uno stop forzato per in ...