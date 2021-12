Banditi morti nella rapina a Grinzane: il complice sopravvissuto patteggia 4 anni e due mesi (Di martedì 21 dicembre 2021) Ha patteggiato 4 anni e 10 mesi di reclusione, oltre a una multa da 2 mila euro, il 34enne Alessandro Modica, il rapinatore unico sopravvissuto lo scorso 28 aprile all'assalto alla gioielleria Roggero di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. sul sito. Leggi su lastampa (Di martedì 21 dicembre 2021) Hato 4e 10di reclusione, oltre a una multa da 2 mila euro, il 34enne Alessandro Modica, iltore unicolo scorso 28 aprile all'assalto alla gioielleria Roggero diCavour, in provincia di Cuneo. sul sito.

