WWE: Si sta pensando a Steve Austin per un importante ruolo a WrestleMania 38 (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’appuntamento con WrestleMania, lo show per eccellenza di casa WWE, non è poi così lontano; l’appuntamento è per i prossimi 2 e 3 Aprile 2022 in quel di Dallas presso l’AT&T Stadium. L’obiettivo è sempre quello di condire il grande evento con grande star power in modo da attire il maggior numero possibile di fan, anche occasionali. Secondo alcune indiscrezioni che stanno emergendo in queste ore, la WWE starebbe pensando ad un nome ben preciso per elevare lo star power delle due serate, un autentico beniamino del pubblico di casa. La WWE vuole “Stone Cold” Sembra che la WWE stia pensando a “Stone Cold” Steve Austin come grande nome da portare a WrestleMania 38, che guarda caso sarà di scena in Texas con Austin che quindi giocherebbe in casa. Chiaramente ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’appuntamento con, lo show per eccellenza di casa WWE, non è poi così lontano; l’appuntamento è per i prossimi 2 e 3 Aprile 2022 in quel di Dallas presso l’AT&T Stadium. L’obiettivo è sempre quello di condire il grande evento con grande star power in modo da attire il maggior numero possibile di fan, anche occasionali. Secondo alcune indiscrezioni che stanno emergendo in queste ore, la WWE starebbead un nome ben preciso per elevare lo star power delle due serate, un autentico beniamino del pubblico di casa. La WWE vuole “Stone Cold” Sembra che la WWE stiaa “Stone Cold”come grande nome da portare a38, che guarda caso sarà di scena in Texas conche quindi giocherebbe in casa. Chiaramente ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Si sta pensando a Steve Austin per un importante ruolo a WrestleMania 38 - - SpazioWrestling : WWE vs. AEW: La Fox parla degli ascolti della AEW, Tony Khan non ci sta e contrattacca #FOX #WWE #AEW #TonyKhan - TSOWrestling : Che cosa sta succedendo con l'ex #WWE? #TSOW // #TSOS - gioda89 : @AwesomeMiroTV Se lasciano andare Elias ok anche perché non sta più venendo usato ma Edge mi sembra improbabile anc… - MaLoX182 : @viola_exe Ma sta Zitta vai a guarda la wwe , parla bene sopratutto -