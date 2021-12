Venezia | il ponte di vetro di Calatrava è troppo scivoloso | l’ipotesi da mezzo milione di euro per la sua conversione in pietra

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Atorna il dibattito sul. Fin dalla sua inaugurazione nel 2008, il passaggio da piazzale Roma alla stazione ferroviariaSanta Lucia risulta, infatti, difficoltoso perché la pavimentazione did’inverno ghiaccia e diventa scivolosa. L’amministrazionena ha messo a bilancio 500mila, che saranno utilizzati sia per la sostituzione delcon lastre di trachite (un tipo di) sia per interventi di manutenzione generale, come il rifacimento delle balaustre. Ma per precedere servirà il via libera del Consiglio comunale prima e della Sovrintendenza poi. Intanto nei giorni scorsi sono riapparsi i divieti di passaggio sui lati esterni per il rischio ghiaccio. Nel 2020 il Comune aveva pure ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Venezia, il ponte di vetro di Calatrava è troppo scivoloso: sarà di pietra #pontedivetro - caterpillarrai : Il 20 dicembre a Caterpillar @RaiRadio2 - Silvia Rambaldi da Santiago del Cile. - @falcone1984 standup comedian a… - MazzaliVanna : RT @caterpillarrai: Il 20 dicembre a Caterpillar @RaiRadio2 - Silvia Rambaldi da Santiago del Cile. - @falcone1984 standup comedian a Vene… - _fiorucci : RT @ilfoglio_it: L'ennesima puntata della telenovela che coinvolge il ponte di Calatrava a Venezia riguarda ancora una volta gli scalini. C… - ilfoglio_it : L'ennesima puntata della telenovela che coinvolge il ponte di Calatrava a Venezia riguarda ancora una volta gli sca… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia ponte

... Umberto Borello (Chieri), Stephan Gartner (Valle Aurina), Francesco Paris (Villa Valle), Alessandro Patelli (Uesse Sarnico), Tommaso Bottani (S. Pietro), Carlo Giacometti (Pro), Nicolo ...Il Comune ha messo in bilancio mezzo milione di euro per i primi interventi, ma per precedere servirà il via libera del Consiglio comunale prima e della Sovrintendenza poi. Intanto nei giorni scorsi ...L'ennesima puntata della telenovela che coinvolge il ponte della Costituzione fatto dall'architetto spagnolo riguarda ancora una volta gli scalini. Che questa volta, verranno sistemati, forse, una vol ...Dopo oltre un decennio di polemiche, accuse, critiche e aggiustamenti vari, Venezia dice addio al Ponte di Calatrava così come lo abbiamo conosciuto per rifarlo in parte in pietra. Almeno questo è l’i ...