Traffico Roma del 20-12-2021 ore 18:00 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione continua ad essere intenso il Traffico sul Raccordo i disagi maggiori sono in carreggiata interna Dove troviamo incolonnamenti dalla Cassia alla Salaria e poi della lotta alla Prenestina in esterna ci sono file dal bivio per la Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud in via del Foro Italico file dalla galleria Giovanni XXIII alla Salaria verso San Giovanni in tangenziale est code a tratti verso l'olimpico da viale Castrense alla Salaria fila in via dell'aeroporto di Fiumicino dall'aeroporto alla via del Mare in direzione di quest'ultima verso Ostia il Traffico incolonnato sulla via del mare e invia un all'altezza di Ostia Antica intenso il Traffico nell'area del Piazzale delle Province con file sulle vie limitrofe ...

LuceverdeRadio : ??? #Autostrade #Incidente - A12 Roma-Civitavecchia ?????? Coda tra Sv. Monte Romano e Civitavecchia Porto > Roma ?… - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Ulisse Aldrovandi - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso sulla Colombo tra il Laghetto dell'Eur e la Pontina - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso su corso Trieste - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Casal del Marmo -