Tommaso Zorzi | paura nella notte | “Stiamo tutti bene”

Leggi su ck12

(Di lunedì 20 dicembre 2021), influencer e personaggio televisivo, ha subito un furto nel proprio appartamento. Su Instagram il post con le sue parole “Considerata la fuga di notizie volevo rassicurarvi personalmente circa la situazione”. Così sui social l’ex vincitore del Grande Fratello Vipche ha subito un furtocaa a Milano.(foto Facebook)Ha ringraziato le forze dell’ordine per il tempestivo intervento e per quanto stanno facendo ora con le indagini che sono in corso. Il fatto è accaduto in assenza dell’influencer, fuori per una vacanza. Sono stati sottratti soprattutto abiti e accessori firmati. Tanti i messaggi di solidarietà da parte di amici e altri Vip dello spettacolo da Giulia Salemi a Stefania Orlando con le quali ...