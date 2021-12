Rudiano è sotto choc | Samuel Adu Yeboah morto annegato insieme al figlio Stephen di 13 anni

(Di lunedì 20 dicembre 2021)è sconvolta per la tragica morte diAdu, 51e deldi 13. I due sono rimasti vittima di uno spaventoso incidente avvenuto sulla provinciale 2 a Orzinuovi. L’Amministrazione comunale ha affidato al vice sindaco Sara Oliari il compito di manifestare il cordoglio del paese ai familiari delle vittime. “Siamo di fronte a un dramma devastante che sconvolge l’intero paese” spiega il vice sindaco. “era iscritto alla terza media del nostro istituto comprensivo ed era molto attivo anche nelle attività comunali”. La famiglia di origini ghanesi era integrata nel tessuto sociale diera da tempo impegnato come operaio nella fabbrica Gandola Biscotti. Padre e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rudiano sotto

La Prima Pagina

...naturale per la nostra terra - ha sottolineato l'assessore - sarà sempre più vincente anche...Pontevico Pontoglio Pralboino Quinzano d`Oglio Remedello Roccafranca Roncadelle RovatoSan ......"La scelta di prediligere concime naturale per la nostra terra sarà sempre più vincente anche...Pontevico Pontoglio Pralboino Quinzano d`oglio Remedello Roccafranca Roncadelle RovatoSan ...Rudiano è sconvolta per la tragica morte di Samuel Adu Yeboah, 51 anni e del figlio Stephen di 13 anni. I due sono rimasti vittima di uno spaventoso incidente ...