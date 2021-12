Roma | modella 19enne muore precipitando dal tetto di un palazzo durante un set fotografico

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Francescana D’Elia,di 19 anni, è morta dopo essere precipitata per alcuni metri dal lucernario di un condominio a. È successo intorno alle 11 del 2 dicembre scorso, quando la ragazza era salita sulper alcuni scatti. Sotto shock il fotografo che era con lei. A chiamare i soccorsi sono stati i condomini deldove è avvenuto il tutto, in viale dei Quattro Venti in zona Gianicolense. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia: al momento, secondo gli investigatori, si è trattato di un incidente. L’ipotesi è che abbia ceduto il vetro del lucernaio deldi sei piani e Francescana è caduta giù. Lae il fotografo si erano accordati per una serie di scatti sul terrazzo del condominio a Monteverde, ma ...

Sgomento a Campagnano, comune a nord di, dove Francesca Romana, figlia di una exe di un fotografo, viveva con la famiglia. Diversi i messaggi di vicinanza e condoglianze lasciati sulla ..., giallo sulla morte di Francesca Romana D'Elia,di 19 anni . Come riportato dai colleghi del Corriere della Sera, la giovane è morta durante un set fotografico cadendo da un lucernario, ...L'appuntamento in via dei Quattro Venti era per un servizio fotografico. Poi la decisione di scattare sul tetto della palazzina, il temporale che si scatena e il drammatico ...