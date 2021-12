Omicron in Inghilterra, governo nel caos: i Tories si ribellano a Johnson. Frost si dimette (Di lunedì 20 dicembre 2021) La variante Omicron dilaga nel Regno Unito e funesta le imminenti feste di Natale obbligando governo e cittadinanza a correre a ripari emergenziali più stringenti e severi. In questo quadro drammatico, in cui il bollettino locale supera ogni giorno i livelli record di contagi raggiunti in quello precedente. Arrivato all’apice delle 90.000 infezioni giornaliere, non si placano le tensioni tra i conservatori britannici che non appoggiano la linea adottata dal governo di Boris Johnson per contrastare il dilagare della pandemia, acuito dall’ultima mutazione del virus proveniente dal Sud Africa. Linea che è stata bollata come basata su «misure coercitive» dal Lord Frost, il ministro della Brexit, nella lettera con cui la notte scorsa ha reso immediate le sue dimissioni – che erano state invece annunciate ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) La variantedilaga nel Regno Unito e funesta le imminenti feste di Natale obbligandoe cittadinanza a correre a ripari emergenziali più stringenti e severi. In questo quadro drammatico, in cui il bollettino locale supera ogni giorno i livelli record di contagi raggiunti in quello precedente. Arrivato all’apice delle 90.000 infezioni giornaliere, non si placano le tensioni tra i conservatori britannici che non appoggiano la linea adottata daldi Borisper contrastare il dilagare della pandemia, acuito dall’ultima mutazione del virus proveniente dal Sud Africa. Linea che è stata bollata come basata su «misure coercitive» dal Lord, il ministro della Brexit, nella lettera con cui la notte scorsa ha reso immediate le sue dimissioni – che erano state invece annunciate ...

Advertising

SecolodItalia1 : Omicron in Inghilterra, governo nel caos: i Tories si ribellano a Johnson. Frost si dimette - Peppe_Longo : RT @FrancescoTokyo: @Torrenapoli1 Non c'è lockdown in Inghilterra, X il momento. Moltissimi casi di omicron ma X tutti quelli che conosco è… - Skittygoa : RT @Zapotec17: @barbarab1974 Qui una perla dall'Inghilterra, dove la giornalista con voce angosciata (e angosciante), intervista sugli svil… - valtaro : #L’intervista integrale a Crisanti: “Con Omicron, l’Inghilterra è arrivata a 90mila casi” - maxbasello : @GiuliaOhara No, in Inghilterra fino a 10 gg fa era delta dominante. Son ricoveri delta. Omicron produrrà effetti s… -