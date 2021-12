Napoli | prosegue il casting per il dopo Manolas | spunta Szalai

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilcontinua a monitorare il nome per il: in difesa piace l’ungherese Attilal’addio di qualche giorno fa di, ilè in continua ricerca di un sostituto da consegnare a Spalletti. Il Ds Giuntoli è al lavoro e sta valutando una serie di nomi. Ilera partita dai colombiani Lucumì e Mina, ma ora l’orizzonte si è spostato in Turchia. Piace, infatti, il difensore del Fenerbache Attila, su cui ci sarebbe anche il Chelsea. Da vedere gli eventuali costi dell’affare. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

