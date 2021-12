Meglio indossare un trench lungo o corto?

Leggi su donnapop

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilè uno dei capispalla più amati in assoluto, secondo solo alla giacca di pelle che resta comunque un must have indiscusso. Da qualche anno a questa parte, inoltre icolor cammello e beige rientrano tra gli indumenti più acquistati dalle donne. Di certo non passano inosservati ineri o con tinte...