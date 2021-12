Mattarella “Italiani si fidano della scienza, troppo risalto ai No Vax” (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo ancora chiamati alla prudenza e alla responsabilità ma ci siamo dotati di strumenti adeguati, non ci sentiamo più in balia degli eventi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di scambio degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Società Civile.“La prima difesa dal virus è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli Italiani alla scienza affiancata alla fiducia alle istituzioni, le poche eccezioni a cui è stato dato sproporzionato risalto mediatico non scalfiscono l’esemplare condotta della quasi totalità degli Italiani”, ha spiegato Mattarella.“Quello che sta per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo ancora chiamati alla prudenza e alla responsabilità ma ci siamo dotati di strumenti adeguati, non ci sentiamo più in balia degli eventi”. Lo ha detto il presidenteRepubblica, Sergio, nel corsocerimonia di scambio degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche eSocietà Civile.“La prima difesa dal virus è stata la fiduciastragrande maggioranza degliallaaffiancata alla fiducia alle istituzioni, le poche eccezioni a cui è stato dato sproporzionatomediatico non scalfiscono l’esemplare condottaquasi totalità degli”, ha spiegato.“Quello che sta per ...

Advertising

PazzoPerDomani : RT @SimoneAlliva: #Mattarella: 'La prima difesa dal virus è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienza. All… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Mattarella “Italiani si fidano della scienza, troppo risalto ai No Vax” -… - ParliamoDiNews : Mattarella “Italiani si fidano della scienza, troppo risalto ai No Vax” – Libero Quotidiano #mattarella #italiani… - ParliamoDiNews : Pnrr: Mattarella, `svolta Ue merito Governi italiani, progetti per successo Italia e Europa` – Libero Quotidiano… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Mattarella “Italiani si fidano della scienza, troppo risalto ai No Vax” - -