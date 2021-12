Maria Sole Ferrieri Caputi: primo arbitro donna in Serie A (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il match di Coppa Italia tra Cagliari-Cittadella è entrato nella storia. La partita si è disputata Mercoledì 15 Dicembre ed è stata diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi, che è così diventata la il primo arbitro donna in Serie A, seppur in un’altra competizione. primo arbitro donna Serie A: chi è Maria Sole Ferrieri Caputi Lo scorso Ottobre aveva già diretto in Serie B il match tra Cittadella e Spal e adesso il salto di categoria. In Coppa Italia, l’arbitro Ferrieri Caputi ha diretto la gara attentamente e si è fatta rispettare sventolando tre ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il match di Coppa Italia tra Cagliari-Cittadella è entrato nella storia. La partita si è disputata Mercoledì 15 Dicembre ed è stata diretta da, che è così diventata la ilinA, seppur in un’altra competizione.A: chi èLo scorso Ottobre aveva già diretto inB il match tra Cittadella e Spal e adesso il salto di categoria. In Coppa Italia, l’ha diretto la gara attentamente e si è fatta rispettare sventolando tre ...

Advertising

LegaSalvini : Maria Sole Ferrieri Caputi (prima donna arbitro italiana di una squadra di Serie A): “Arbitro o arbitra? Personalme… - CB_Ignoranza : Maria Sole Ferrieri Caputi, con la direzione di Cagliari-Cittadella di Coppa Italia, è la prima donna ad arbitrare… - NicolaPorro : ?? Prendetevi due minuti per leggere come Maria Sole, prima ad arbitrare una squadra di serie A, stronca le femminis… - Casa_donna_Pisa : RT @Narr_Azioni: Ferrieri è la prima donna ad arbitrare in Serie A. Un passo importante per le donne dello sport italiano. Ci dispiace però… - Lauradefin1 : Quindi ricapitolando... Tra Sole e Sophie se volessero dentro avrebbero la scelta mentre Jessica nulla... Per car… -