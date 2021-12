Lione vs Metz | vittorie | sconfitte e precedenti

Leggi su footdata

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilha vinto 46 delle 88 sfide in Ligue 1 contro il(15N, 27P), solo contro il Sochaux (48) ne conta di più. L’OL ha vinto 13 degli ultimi 15 incontri con questo avversario (2P), ma ha perso il più recente a gennaio (0-1). Ilha conquistato solo 23 punti in 17 giornate di questa Ligue 1, eguagliando il proprio peggiore risultato nel 21° secolo a questo punto del torneo (23 nel 2013/14, 5° posto finale). Ilha vinto due delle ultime quattro partite in Ligue 1 (2P), raccogliendo tanti successi quanti nelle 25(9N, 14P). Ilnon ha segnato in casa solamente in una delle 19 gare interne in Ligue 1 nel 2021 (39 reti), proprio contro illo scorso gennaio. Ilè stato in svantaggio solo 177 minuti in questa Ligue ...