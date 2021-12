I 15 articoli più letti nel 2021 su Roba da Donne

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Come per tutti, la fine dell’anno che si avvicina significa tempo di bilanci, anche per noi dida. Fra i tantipubblicati in questo, quali sono stati quelli più, quelli che vi hanno più colpito e interessato? Sorprendentemente, mentre nel 2020 c’era stata tantissima curiosità legata al Covid, per ovvie ragioni, visto che parlavamo di un virus completamente nuovo che ha portato a situazioni mai vissute prima, quest’anno glilegati al virus non figurano nelle prime quindici posizioni, dove invece figurano moltissime notizie di costume, legate alla società, ma anche ai personaggi famosi. Segno, forse, di una volontà da parte delle persone di volersi riappropriare di quel poco di leggerezza e di spensieratezza che le tante preoccupazioni legate alla ...