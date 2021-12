Grande Fratello Vip, dramma tra Lulù Selassié e Sophie Codegoni: “Delusa, mi escludi e parli alle spalle” (Di martedì 21 dicembre 2021) Scoppia un’accesa discussione tra Sophie Codegoni e Lulù Selassié, che si sente esclusa dalla collega del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di martedì 21 dicembre 2021) Scoppia un’accesa discussione tra, che si sente esclusa dalla collega delVip.

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - QuiMediaset_it : In prima serata su #canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP condotto da @alfosignorini - lorenzaswift13 : Sono costretta a vedere il grande fratello perché faccio compagnia a mia madre e voglio dire solo una cosa: Alfonso… - _kakorrhaphio : RT @ToniaPeluso: Ma dateci un Grande Fratello con Paolo Bonolis che invece delle clip sulle coppie finte organizza la macchina del tempo in… - masiscem : miodio ragazzu mi sembrava di vedere la classe dei ballerini di amici21 al grande fratello x quanto fanno CAGARE -