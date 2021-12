Cristina Cattaneo: «Lotto per dare un nome a chi è morto in mare» (Di lunedì 20 dicembre 2021) La più famosa tra i medici legali d’Italia dal 2013 è impegnata sul fronte dei migranti (fu lei a raccontare la storia del ragazzo con la pagella) e si batte per creare una banca dati europea degli scomparsi: «Si può fare, basta volerlo». Per restituire identità e dignità. E mandare avanti la vita dei vivi Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 20 dicembre 2021) La più famosa tra i medici legali d’Italia dal 2013 è impegnata sul fronte dei migranti (fu lei a raccontare la storia del ragazzo con la pagella) e si batte per creare una banca dati europea degli scomparsi: «Si può fare, basta volerlo». Per restituire identità e dignità. E manavanti la vita dei vivi

Advertising

pfmajorino : Sull'Espresso, insieme a una intervista a Cristina Cattaneo che ne ha fatto la sua battaglia, il nostro appello com… - carlamartamari : RT @pfmajorino: Sull'Espresso, insieme a una intervista a Cristina Cattaneo che ne ha fatto la sua battaglia, il nostro appello come espone… - BertaIsla : RT @pfmajorino: Sull'Espresso, insieme a una intervista a Cristina Cattaneo che ne ha fatto la sua battaglia, il nostro appello come espone… - SchirruLaura : RT @pfmajorino: Sull'Espresso, insieme a una intervista a Cristina Cattaneo che ne ha fatto la sua battaglia, il nostro appello come espone… - AntonioSpadafo4 : RT @pfmajorino: Sull'Espresso, insieme a una intervista a Cristina Cattaneo che ne ha fatto la sua battaglia, il nostro appello come espone… -