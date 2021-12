Covid, Renzi: «Accelerare terze dosi di vaccino e lockdown per i no vax» (Di lunedì 20 dicembre 2021) «Vorrei - ha detto Renzi - dare un messaggio di speranza: bisogna Accelerare con le terze dosi di vaccino anti Covid. Non serve il tampone in più o in meno, serve la terza dose di vaccino. Io sono perché il lockdown ci sia per i no vax, per chi non si è vaccinato, mentre per chi si è vaccinato va fatta la terza dose e via andare. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 dicembre 2021) «Vorrei - ha detto- dare un messaggio di speranza: bisognacon ledianti. Non serve il tampone in più o in meno, serve la terza dose di. Io sono perché ilci sia per i no vax, per chi non si è vaccinato, mentre per chi si è vaccinato va fatta la terza dose e via andare. L'articolo proviene da Firenze Post.

