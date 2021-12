Covid, Palù: con Omicron limitazioni giuste ma no allarmismo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Non è scontato che in poche settimane la variante Omicron diventi prevalente in Italia. Non abbiamo dati sufficienti per affermarlo. In ogni caso è bene essere guardinghi e rafforzare le misure di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 dicembre 2021) Non è scontato che in poche settimane la variantediventi prevalente in Italia. Non abbiamo dati sufficienti per affermarlo. In ogni caso è bene essere guardinghi e rafforzare le misure di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Palù Covid, Palù: con Omicron limitazioni giuste ma no allarmismo A dirlo è Giorgio Palù, virologo del Comitato tecnico scientifico e presidente dell'Aifa.

Palù: Restrizioni giuste, ma ci vogliono più dati per capire la variante Omicron Attende di avere più carte in mano Giorgio Palù, il virologo del comitato tecnico scientifico, ... non bisogna pensare che la necessità di fare i richiami è la prova del fallimento di questi anti Covid"...

Palù: "Vaccini efficaci sulle varianti. Il mix? Dichiarazioni dell'Ema in linea con quello che sappiamo" L'HuffPost A dirlo è Giorgio, virologo del Comitato tecnico scientifico e presidente dell'Aifa.Attende di avere più carte in mano Giorgio, il virologo del comitato tecnico scientifico, ... non bisogna pensare che la necessità di fare i richiami è la prova del fallimento di questi anti"...